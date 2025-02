Het verstrijken van tijd fotograferen

Een foto is een momentopname. Het stelt je in staat om een moment te vereeuwigen. Een foto kan ook een verhaal vertellen. Maar de wereld staat niet stil. Tijd verstrijkt. Is het niet mooi om dat ook eens vast te leggen? Met een timelapse kan dat.



Ik ben dol op fotografie, dat zal niemand ontgaan zijn. Het vangen van een moment in een enkel beeld is een uitdaging. Het stelt me in staat om iets te vertellen met de foto, om er een verhaal van te maken. Juist omdat het een momentopname is, kan dit afwijken van de werkelijkheid. Ook zonder fotomanipulatie.



Dit bevroren moment in een foto is maar een deel van een veel groter geheel. Het verstrijken van de tijd is niet te zien. Niets is onveranderlijk, en zoals je weet volgt het ene moment het andere op. Elk van die momenten is uniek, en heeft een eigen uitstraling.