Maak een slideshow van je foto's



Laat foto's niet te lang zien. Drie seconden is vaak genoeg. Vijf is al snel te lang. Gebruik rustige overgangen en een leuk muziekje op de achtergrond, het liefst muziek dat rechtenvrij is.



Heb je een titel toegevoegd, en een afsluiting met bijvoorbeeld een link naar je social media of website? Dan kan het filmpje online. Op YouTube of op social media. Maak de slideshow niet veel langer dan vier of vijf minuten.



Ik heb natuurlijk een slideshow van mijn IJslandfoto's gemaakt. Die zie je in dit artikel terug. Het is een selectie foto's van landschappen en dieren. Je kan, indien je veel meer foto's wil laten zien, het ook opdelen in meerdere video's.



Laat mijn slideshow inspireren. Of om ook een reis met mij te gaan maken in 2027 of 2028, of om ook je foto's op een vergelijkbare manier te presenteren.



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