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Nando Harmsen

Maak een slideshow van je foto's

zondag 19 juli 2026, 20:10 door | 77x gelezen | 0 reacties

Ben je op reis geweest? Of op vakantie? Heb je een mooi uitstapje gemaakt of misschien ben je trots op een hele serie foto's van een bepaald onderwerp. Laat de foto's zien. Een slideshow is een hele mooie manier.

Ik ben zojuist terug van een fotoreis naar IJsland. Dat is je misschien niet ontgaan. Daar heb ik naast het begeleiden van de reisdeelnemers ook zelf foto's gemaakt. Die wil ik natuurlijk graag tonen.

Het is mogelijk om ze op een website te zetten. Vervolgens moet je aan iedereen vragen om te komen kijken. Ze moeten naar de website, de juiste serie foto's zoeken en er doorheen bladeren. Klik...klik...klik...

Je kan ook het komende half jaar elke dag een of meerdere foto's op social media zetten. Maar over een week is het nieuwtje er misschien al vanaf. Het valt niet mee om mensen zo lang geïnteresseerd te houden.

Een slideshow is misschien wel een goed alternatief. Selecteer een groot aantal van je mooiste foto's en maak er een presentatie van. Dat kan met allerlei software, soms zelfs gratis software.


Laat foto's niet te lang zien. Drie seconden is vaak genoeg. Vijf is al snel te lang. Gebruik rustige overgangen en een leuk muziekje op de achtergrond, het liefst muziek dat rechtenvrij is.

Heb je een titel toegevoegd, en een afsluiting met bijvoorbeeld een link naar je social media of website? Dan kan het filmpje online. Op YouTube of op social media. Maak de slideshow niet veel langer dan vier of vijf minuten.

Ik heb natuurlijk een slideshow van mijn IJslandfoto's gemaakt. Die zie je in dit artikel terug. Het is een selectie foto's van landschappen en dieren. Je kan, indien je veel meer foto's wil laten zien, het ook opdelen in meerdere video's.

Laat mijn slideshow inspireren. Of om ook een reis met mij te gaan maken in 2027 of 2028, of om ook je foto's op een vergelijkbare manier te presenteren.

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Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

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Elja Trum

Elja Trum

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