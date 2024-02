Een drieluik samenstellen

Je kent de regel van ongelijke delen waarschijnlijk wel. Die zegt dat een ongelijk aantal beeldelementen visueel aantrekkelijker is. Drie is waarschijnlijk het meest gebruikte aantal, iets wat we ook terug zien in interieur design. Daarom is een drieluik ook zo aantrekkelijk.



Je ziet ze wel eens in de winkel: schilderijen (of wat erop lijkt) die over drie lijsten verdeeld zijn. Je moet ze naast elkaar aan de muur hangen met een paar centimeter ertussen. Vaak is de middelste breed en twee aan de zijkant smal. Maar niet altijd.



Dit is één vorm van een drieluik, waarbij één afbeelding in drie stukken verdeeld wordt. Dit maakt het vaak wat boeiender dan één enkele afbeelding. Het lijkt een beetje alsof je door een raam heen kijkt, dat bestaat uit drie vensters.