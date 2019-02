Museum Hilversum programma

70 jaar nieuwsfotografie

Zilveren Camera Junior

Kijk naar een terugblik op alle winnende foto's van de afgelopen 70 jaar. Ben je benieuwd naar de verhalen achter de foto's? Op maandagmorgen 18 maart passeren de meest memorabele momenten de revue en ontdek je ook hoe sterk de nieuwsfotografie is veranderd.Wanneer: 18 maart, 11:00 - 12:00 uur (ontvangst vanaf 10:30 uur).Toegang lezing is gratis, bij het bezit van een geldig entreebewijs.Met Museumkaart & Vriendenkaart gratisMuseum Hilversum is op zoek hobbyfotografen tussen de 10 en 18 jaar. Doe mee met de Zilveren Camera Junior fotowedstrijd, stuur je nieuwsfoto of serie in en maak kans op een trofee en fotocamera. Wat gebeurt er op straat, op school, op je sportclub of binnen je familie? Wat maak je mee?Kortom, het thema is: Mijn Dagelijks Nieuws! Maak jij de mooiste en meest indrukwekkende foto? Laat jouw nieuws zien in een serie van twee tot vier beelden of in n enkel beeld en vertel jouw verhaal.Inzenden kan nog tot 11 maart. Wil je meer weten, kijk dan op de website . Bij de tentoonstelling De Zilveren Camera zijn kijkwijzers gemaakt. Klik hier om de kijkwijzer basisonderwijs en kijkwijzer voortgezet onderwijs te downloaden.