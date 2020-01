Omgaan met deadlines: een klein stappenplan

Onlangs was ik mezelf verloren op internet. Ik moest eigenlijk iets anders doen, maar zoals dat soms gaat beland ik dan op websites waar zeer veel belangwekkends valt te lezen.



In dit geval ging dat wat ik las, over het feit dat ik mijn werk liep te rekken. En dat dat logisch was, want mijn taak hoefde niet per direct af te zijn. Ik had simpelweg de tjd om te lummelen. En volgens de Wet van Parkinson blijf ik dat doen totdat de echte deadline in zicht komt.



Tsja, dat klonk wel aannemelijk. Al in 1955 deelde Cyril Parkinson deze wijsheid in een artikel in The Economist. Hij gebruikte daarvoor de volgende definitie:



Work expands to fill the time available for its completion.



Iemand die de hele dag niks omhanden heeft, kan urenlang zoet zijn met de boodschappen. Je herkent ze meteen in de supermarkt: het zijn de mensen die praatjes aanknopen en minutenlang kunnen wikken en wegen welke vla ze mee zullen nemen.



Ze staan vr je in de rij en zoeken pas naar hun portemonnee zodra ze moeten afrekenen. Ze hebben tijd veel tijd en vullen deze achteloos. Hun leven wordt niet geregeerd door de klok.