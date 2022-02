7 tips; efficiënter landschappen fotograferen

1. Start zonder statief

2. Niet constant dezelfde foto maken

3. Compositie aanpassen

4. Veranderen omstandigheden

5. Foto in een foto

6. Gebruik een scene

7. Verken vooraf

Wil jij ook gave foto's maken?

Een nadeel van je statief is dat het werken wat langzamer gaat. Start op locatie dus eerst zonder statief. Gewoon met de camera in de hand kun je al de mooiste plekjes opzoeken.Veel foto's kun je ook prima vanuit de hand maken. En als je dan de mooiste plek hebt gevonden zou je alsnog je statief kunnen pakken om bijvoorbeeld een lange sluitertijd opname te maken.Het is niet zo handig om tientallen keren dezelfde foto te maken vanaf hetzelfde standpunt. Misschien met minimale afwijking in de instellingen. Uiteindelijk heb je dan achteraf veel dezelfde foto's en weinig te kiezen.Als je jou compositie hebt bepaald, maak een aantal foto's en ga verplaats je camera vervolgens. Dus probeer eens een variant op de compositie. Bijvoorbeeld door ook een foto laag bij de grond te maken, of juist een meter naar links of naar rechts.Ga dus verder dan allee de compositie te verfijnen door kleine aanpassingen te maken. Zo kom je met veel meer variatie thuis en heb je meer om te kiezen.Let op de veranderingen in de omstandigheden op je locatie. De zon die achter een wolk uit komt, de zon die ondergaat en dergelijke.Een mooi onderwerp gevonden? Wellicht zit er in je onderwerp nog een andere foto. Bijvoorbeeld door een detail uit te lichten of een foto te maken vanuit een andere richting. Schiet meerdere foto's zodat je weer meer keuze hebt.Mooi onderwerp en mooie situatie gevonden? Maak veel verschillende foto's vanuit verschillende standpunten.Verken de locatie vooraf. Als je vooraf al een keer op de locatie rond kunt kijken weet je al waar je de mooie plekjes kunt vinden. Als je er niet fysiek kunt komen, gebruik dan Google Earth en andere tools om de locatie alvast te leren kennen.