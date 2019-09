Programma najaar 2019 bij Museum Hilversum

Opening Cultureel seizoen & Bierfestival

Rondleiding speciaal voor leden van Senver

Nieuw talent van de Fotoacademie

Rondleiding Unseen voor Vrienden

Verbeter je Social Media skills

Hilversum opent het cultureel seizoen op het Langgewenst, in samenwerking met het Gooisch Bierfestival. Museum Hilversum is samen met de tichting De Zilveren Camera aanwezig en duikt in de wereld van de Nieuwsfotografie. Op 15 september van 13:00 - 21:00 uur. Boek hier je tickets Stef van Breugel en Veronique Jansen nemen je mee door de expositie NUDE NOW. Naast foto's en videokunst is er ook Virtual Reality te zien; met een 3D-bril ontdek je de nieuwste werken van drie fotografen. Een aanrader! Lees meer op de website . Op 16 september van 11.00 - 12.00 uur.Een inspiratieavond met 19 net afgestudeerde fotografen van de fotoacademie. Met korte interviews en presentaties over fotografie en film. De avond staat in het teken van talent en laat zien hoe beeldmakers zich onderscheiden op creatief en technisch vlak. Op 19 september van 19:30 - 21:30 uur. Boek hier je tickets Unseen in Amsterdam is de internationale beurs voor nieuwe fotografie. Je bent om 13:30 uur (of eerder) welkom bij de speciale ontvangst en rondleiding door een deskundige gids. Ontvangst is speciaal voor Vrienden. Boek hier je tickets Meiden tussen de 13 en 18 jaar zijn welkom bij de gratis MediaLab. Actrice Jaike Belfo geeft krachtige tips over het verlevendigen van jouw foto's en films, hoe zet je jezelf neer? Filmmaker Issa Shaker is vlogcoach en social media specialist. Je kunt je hier aanmelden. Op 5 oktober van 11:00 - 16:00 uur. Lees meer op de website.