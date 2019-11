Voor altijd Rotterdam: Daniël van de Ven

DaniŽl van de Ven (1929) is opgegroeid in Delfshaven, Rotterdam, als zoon van een Rotterdamse zeeman. Tijdens de Tweede Wereldoorlog schiet Van de Ven zijn eerste foto's en krijgt daarna de smaak te pakken.



In 1947 studeert hij af aan de Fotovakschool in Den Haag, waarna hij aan het werk gaat als gediplomeerd fotojournalist en lid wordt van de Nederlandse vereniging van Fotojournalisten. Eerst werkt hij voornamelijk voor kranten, maar gaat later aan de slag voor grote bedrijven zoals de Holland-Amerika Lijn.



Evenzeer werkt Van de Ven voor scheepswerven in het Rijnmondgebied en de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Hij is zijn leven lang trouw gebleven aan Rotterdam, waar zijn carriŤre vele hoogtepunten kent. Op negenentachtig-jarige leeftijd beheert Van de Ven actief zijn archief, een waar levenswerk bestaande uit circa 65.000 negatieven.





Over de Holland-Amerika Lijn

Opening zaterdag 19 oktober , 17.30 uur

Boek 'Voor altijd Rotterdam'

De Holland-Amerika Lijn, opgericht in 1873, is een oer-Hollandse rederij die is uitgegroeid tot een van de grootste ter wereld. De rederij heeft vele emigranten, toeristen en verschillende soorten ladingen vervoerd.Tegenwoordig is de Holland-Amerika Lijn in handen van een Amerikaanse onderneming, gevestigd in Seattle en functionerend als een cruise-maatschappij.