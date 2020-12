Waar word jij door gefascineerd?

Om die sfeer in deze foto's te krijgen gebruik ik vaak meervoudige belichtingen (in-camera) met overloopmodus donker/dark. Hierbij wordt de structuur van de dennenbomen en de uitstekende takken sterk benadrukt.



In de nabewerking (Lightroom) haal ik dan het schuifje van de verzadiging naar links, zodat het nog net geen zwart-wit is. De schuifjes van dehaze, clarity and texture gaan naar rechts. Vooral dehaze vind ik vaak een snel en goed resultaat geven voor meer pit in een foto.



Om een extra dimensie aan dit beeld mee te geven heb ik een duister figuur toegevoegd om zo mijn fantasie kracht bij te zetten. Hier gebruikte ik Photoshop, maar in de toekomst zou ik dit graag eens met een echt model willen doen. Een soort van fantasy-photography!



Deze foto's zijn gemaakt in de Kalmthoutse Bossen, net over de grens in BelgiŰ. Maar dennenbossen vind je gelukkig overal. En juist nu, in deze wintertijd zijn ze ideaal om te fotograferen.



Elk weertype voldoet en zal een eigen sfeer met zich meebrengen. Het is aan jou hoe je dit vastlegt en eventueel in de nabewerking tot uiting laat komen.