Wat is jouw fotografie voornemen voor 2024?

Een nieuw jaar is begonnen. Natuurlijk ga je ook dit jaar door met fotografie. Is dat op de oude voet verder, of heb je speciale voornemens? Deel die voornemens en wie weet geeft het inspiratie voor wie even in een fotografie-dip zit.



Bij een nieuw jaar horen goede voornemens. We kennen ze allemaal wel, en ze komen elk jaar weer terug. Het is moeilijk om aan die voornemens te houden, of om die voornemens vol te houden. Maar wie weet heb jij helemaal geen goede voornemens nodig.



Voor fotografie geldt hetzelfde. Je kan doorgaan met de fotografie die je het afgelopen jaar hebt gedaan. Maar je kan ook zin hebben in het oppakken met een nieuw project, of een nieuw fotografie thema.



Wat ga ik doen, vraag je misschien af? Daar heb ik zelf ook over nagedacht. Het antwoord is het oppakken van lichttekenen. Dat is iets wat ik al een tijd lang wil doen, maar wat er nog niet van gekomen is. Dat is mijn goede voornemen van 2024 op het gebied van fotografie.