Lichttekenen: een creatieve manier van fotografie

Enkele jaren geleden begon ik te experimenteren met lichttekenen. Dat was maar even, want ik deed er weinig mee. Nu heb ik het weer opgepikt en ik ben gaan oefenen. Het is verre van perfect, maar dat hoeft ook niet. Nog niet.



Lichttekenen is leuk om te doen. Je kan de simpele cirkels maken met een lichtstok of lichtzwaard. Je kan met brandend staalwol gaan slingeren. Maar er is zoveel meer om mee te doen.



Een half jaar geleden ben ik begonnen om dit weer op te pikken. Langzaamaan, want ik was druk bezig met mijn boek over sterrensporen. Mijn eerste serieuze poging was het tekenen van zwanen. Ik schreef erover in een artikel.



Nu ben ik verder gegaan met oefenen en het is heel leuk om te doen. Niet zomaar wat cirkels of brandend staalwol, maar iets meer dan dat. Dit heeft tot een lichttekening van een boom geleid.