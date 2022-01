10 tips voor lightpainting

Bij lightpainting teken je in je foto tijdens de opname. Doorgaans met een combinatie van lange sluitertijden en een donkere omgeving. Zo kun je droomwerelden creŽren zonder het gebruik van Photoshop.



In dit artikel 10 tips voor lightpainting op basis van de vragen die mij het meest gesteld worden.





1. Hoe maak je jezelf onzichtbaar als je voor de camera staat te painten?

2. Wat is stempelen?

Er zijn drie handige manieren om jezelf onzichtbaar te maken. Begin met het aantrekken van donkere kleding. Een zwarte jas weerkaats veel minder licht dan een witte. Dus kleed je zo donker mogelijk.Plak de achterkant van je lichtbron af, zodat er geen licht op je schijnt. Het licht hoeft natuurlijk alleen maar richting de camera te gaan.En de laatste tip voor het onzichtbaar maken van jezelf is door jezelf goed uit te lijnen achter je model. Staat je model met de benen gespreid? Ga zelf ook zo staan. Het is natuurlijk handig als je een model hebt dat groter is dan jij, dan kun je jezelf er makkelijker achter verstoppen.Bij 'stempelen' zet je heel kort je zaklamp even aan (of je geeft een testflits) terwijl er bijvoorbeeld een sjabloon over je lamp zit. Hiermee stempel je als het waren het sjabloon in je foto.