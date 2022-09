Werk jij in de voor- of achtertuin?

Goede metaforen blijven bij mij hangen. Zo hoorde ik reclameman en kunstenaar Erik Kessels onlangs iets vertellen over voor- en achtertuinen. Nu heb ik geen groene vingers, maar daar ging het gelukkig ook niet over.



In de podcast Ervaring voor beginners interviewt Theo Maassen allerhande makers over hun carrire. Toen ik Erik Kessels ertussen zag staan, luisterde ik die aflevering direct.



Kessels heeft een originele blik op de wereld die mij inspireert om ook anders te kijken. Bovendien zet hij amateurfotografie op een podium; hij struint rommelmarkten af, op zoeke naar oude foto's. Daar ontdekt hij dan weer trends en patronen in.



En van zijn fotoboeken gaat over Ria, een vrouw die ieder jaar de schiettent op de Tilburgse kermis bezocht.



Daar schoot zij dan letterlijk een schot in de roos, waardoor er automatisch een foto van haar werd gemaakt. Al die foto's verzamelde Kessels in een boek. Hier zie je enkele afbeeldingen daaruit.



Maar even terug naar die voor- en achtertuin. Waar ging dat over?





De voortuin

De voortuin staat voor alles dat het publiek kan zien. Het is je website, je expositie, je boek, je installatie, je gepubliceerde foto, noem maar op. Het is alles waarmee jij je presenteert aan de buitenwereld.