Gebruik geen variabel grijsfilter voor fotografie

Gebruik een variabel ND-filter alleen voor video. Daar zijn ze voor bestemd. Dit is het Haida CPL-VND filter dat van 3-7 stops gaat.

De cursus Fotograferen met Lange Sluitertijden

Toch hebben variabele grijsfilters een doel. Deze zijn voornamelijk bestemd voor video. Ze stellen je namelijk in staat om de belichting te regelen met de juiste scherptediepte en sluitertijd. Hoewel ook hier kruisvorming kan ontstaan, blijft dit vaak grotendeels buiten beeld door de 16:9 beeldverhouding.Wil je alles weten over het fotograferen met lange sluitertijden en ND filters? Bekijk dan de cursus ' Fotograferen met Lange Sluitertijden ' op Photofacts Academy. Ontdek alle geheimen over het maken van de mooiste foto's met ND filters.