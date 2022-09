Review: Sony Xperia 1 IV smartphone voor fotografie

Voor deze review concentreer ik me op het fotograferen met de Sony Xperia 1 IV. (JPEG, 24mm, ISO100, f/1.7, 1/5000s)

Enkele specificaties

Afmeting 165 x 71 x 8,2 mm, 185 gram, waterbestendig



Corning Gorilla Glass Victus scherm



5000 mAh batterij



Drie objectieven, 16mm f/2,2, 24mm f/1,7 en 85-125mm f/2,3-2,8 optische zoom



Hybride zoom tot 15,6x (t.o.v. 24mm) en AI super resolutie zoom



Alle sensoren zijn 12 megapixels, met verschillende sensormaten



Serieopnamen tot 20 beelden per seconde (in JPEG)



Oog AF (mens en dier) met objecttracking op alle objectieven



16,5 cm (6,5 inch) 21:9 4K HDR OLED display met 120 fps verversing



Camera interface gebaseerd op Sony mirrorless camera's



256 GB intern geheugen, uit te breiden met maximaal 1 TB met micro SDXD



4K HDR tot maximaal 120 fps video met volledige AF functionaliteit



3,5mm koptelefoon aansluiting en USB-C aansluiting



Dubbele SIM (nano-SIM en eSIM



Android 12 besturingssysteem en Snapdragon 8 Gen 1 processor



Uiterlijk

De Xperia 1 IV is iets zwaarder en groter dan de Xperia 5 III. De objectieven en sensoren zijn wel hetzelfde, uitgezonderd het tele objectief. Daarover later meer. De camera aan de voorzijde is 12 megapixels in plaats van 8 megapixels.Anders dan bij de Xperia 5 III fotografeert de Xperia 1 IV tot 20 beelden per seconde met alle objectieven. Dit is dus niet langer gelimiteerd tot de 24mm camera. Voor de rest lijken beide camera's erg veel op elkaar, ook wat mogelijkheden betreft.De Xperia 1 IV is lang en smal. Er zitten weinig fysieke knoppen op, alleen een ontspanknop voor de camera, de volumeknop en een knop met vingerafdrukscanner. Alles bevindt zich aan de rechterkant van het toestel.Bovenaan is de 3,5mm koptelefoonaansluiting, en onderaan tref je de USB-C connector en het slot voor de SIM kaart en een geheugenkaartje. De tweede SIM is een e-SIM, dus geen fysiek kaartje.