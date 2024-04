Een hoge ISO-waarde? Of gecorrigeerde onderbelichting?

Soms is het nodig om een snelle sluitertijd te gebruiken. Dat kan betekenen dat de ISO-waarde omhoog gezet moet worden om dit te bereiken. Is het dan beter om een onderbelichte foto te maken en dit te corrigeren, of moet je gewoon een hoge ISO-waarde kiezen?



Een hoge ISO-waarde zorgt voor ruis. Dat is welbekend, en reden voor velen om dan maar nooit een hoge ISO-waarde te gebruiken. Moet de sluitertijd dan toch sneller? Dan maar een onderbelichte foto die later gecorrigeerd wordt.



Wat is nu beter? Een foto met een hogere ISO-waarde of een gecorrigeerde onderbelichte foto? Het komt eigenlijk neer op de volgende vraag: wat veroorzaakt de meeste ruis?