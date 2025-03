Zet de wereld op zijn kop

De grond is onder je, de lucht is boven je. Daar denken we niet over na. Ga eens op de grond liggen en kijk eens naar boven. Kantel je hoofd achterover en de wereld staat op zijn kop. Maak dan een foto.



Zo moeilijk hoeft het natuurlijk niet. Je kan de camera ook op zijn kop houden en een foto maken. Het is nog eenvoudiger om de foto in de nabewerking te draaien. Dat kan soms verrassende resultaten opleveren.



Dat herinnert me aan een prijswinnende fotograaf die een poolstok hoogspringer gefotografeerd had, lang geleden. Daar won hij een wedstrijd mee. Later draaide hij de foto 180 graden en won daarmee een andere wedstrijd.



Ik draai soms mijn landschapsfoto om. Daar win ik misschien geen prijs mee, maar het levert soms een verrassend perspectief op. De foto wordt er heel anders door. Het is zo vervreemdend, dat je er langer naar gaat kijken. Soms.