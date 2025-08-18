Optimaliseer je vlakverdeling



Denk niet teveel na over compositie-regels, maar optimaliseer de vlakverdeling. Plaats beeldelementen op een prettige manier, zoals een musicus noten rangschikt tot een muziekstuk.



Weet je het niet zeker of het werkt? Maak dan meerdere composities en ga thuis de foto's vergelijken. Kies dan wat je het beste vindt, en gooi de rest gewoon weg.



Cursus Compositie in landschapsfotografie

Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.