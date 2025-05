Alles in beeld brengen is bijna nooit nodig

Een foto van de omgeving. Een boom naast een beek, een pad en paaltjes. Mooie wolkenlucht. De foto is niet slecht, maar ook niet echt spannend.

Je maakt in feite een momentopname, een herinnering aan hoe het was doen je daar stond. Meestal kom je er later achter dat de foto toch niet zo interessant is als je gehoopt had. Zelfs niet met de regel van derden of de lijnen waar je 'aan voldaan' hebt.Wat je waarschijnlijk gedaan hebt is het vastleggen wat je zag, zonder een verhaal of beeldopbouw die de foto spanning geeft. Het is een weergave van de werkelijkheid geworden, die niets aan de verbeelding overlaat.Je hoeft niet alles in beeld te brengen. Dat is bijna nooit nodig. Kies iets uit de omgeving dat je aanspreekt en zet die in een mooie compositie. Kies een plek in het beeldvlak, lijnen die erheen lopen, wees kritisch wat je van de achtergrond laat zien.