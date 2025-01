Een boom helemaal in beeld? Of toch niet?

Het gaat om het contrast tussen de donkere stammen en het licht op het ijzige gras. Die kruinen zijn niet belangrijk voor de foto. Zeker niet omdat ik dan ook de 'overbelichte' lucht in beeld had gekregen.

Ieder moet het natuurlijk voor zichzelf weten, maar onthoudt dat er nooit een verplichting is om een boom in zijn volledigheid in beeld te brengen. Het is alleen belangrijk als het meerwaarde heeft, en de compositie ten goede komt.Wat vind jij? Zet jij bomen altijd helemaal in beeld? Is dat een moet, of is het geen vereiste voor je. Geef je mening in een reactie onder dit bericht.