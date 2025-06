Alles wat je moet weten over resolutie

Weet jij wat de resolutie van je camera is? Weet jij wanneer je de PPI of DPI waarde moet gaan gebruiken? Twijfel je, dan is dit artikel voor jou. Laat er geen onduidelijkheid meer over zijn.



Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar dat blijkt toch niet altijd zo te zijn. Termen worden vaak door elkaar gehaald. Sommige beweringen op internet lijken bijna in het rijtje urban myths te vallen.



Het is allemaal logisch als je op de goede weg zit. Maar die weg vinden blijkt niet altijd even eenvoudig. Misschien wordt het voor eens en altijd duidelijk na het lezen van dit artikel.





Een sensor heeft een resolutie in pixels

De sensor in je camera produceert een beeld dat bestaat uit pixels. Het is niets meer dan dat. Bijvoorbeeld 6000 x 4000 px (25 miljoen pixels in totaal = 25 megapixels). Dat is de resolutie van je camera.