Een voorgrond in je landschapsfoto? Kies iets interessants

Een voorgrond meenemen in de foto omwille van een eigen opgelegde verplichting is niet goed. Zorg dat er ook echt meerwaarde is.

De bovenstaande foto is een goed voorbeeld. Er is een voorgrond meegenomen in deze compositie, maar die voorgrond is alles behalve interessant. Sterker nog, het leidt zelfs af van het landschap zelf. Je moet er dus voor waken dat de voorgrond ook de moeite waard is om te laten zien.Wees dus kritisch in het kiezen van je voorgrond. Een steen, een tak, gras, of andere elementen in de voorgrond meenemen omdat je vindt dat het moet is fout. Is er niets dat de moeite waard is, laat het dan ook uit je foto.