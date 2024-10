Laat je niet teveel beinvloeden door het weer

Begin oktober 2024 stond ik in Zuid-Frankrijk de zonsopkomst te fotograferen. Althans, dat was de bedoeling. De zon kwam wel op, maar verborgen achter een dik wolkendek. Het werd toch een fantastische ochtend.



Ik nam mijn masterclass fotografie-deelnemers voor dag en dauw mee naar een prachtige plek. Vanaf het dorp Andillac is de zonsopkomst op een fantastische manier in beeld te brengen. Een wijngaard op de voorgrond, een pigeonier (duiven-hotel) en prachtige glooiende heuvels aan de horizon.



De zon moet dan wel te zien zijn. Een dik wolkendek verhinderde dit, deze ochtend. De timelapse die ik gemaakt heb laat dat wel zien.