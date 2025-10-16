Gebruik polarisatie voor herfstfotografie

Meer: Landschapsfotografie
Gebruik polarisatie voor herfstfotografiedonderdag 16 oktober 2025, 14:41 door Nando Harmsen | 55x gelezen | 0 reacties
Tijdens de herfst kijken we met verwondering naar de kleuren van moeder natuur. Wanneer we dit fotograferen willen de kleuren wel eens tegenvallen. Er is een simpele oplossing voor: het polarisatiefilter.
Een polarisatiefilter zorgt ervoor dat licht van een bepaalde richting doorgelaten wordt. Je kan die richting manipuleren door het filter te roteren. Hierdoor wordt het mogelijk om reflecties te verwijderen in natte en spiegelende oppervlaktes.
Een polarisatiefilter wordt vaak gebruikt om de lucht donkerder te maken. Het is echter beter geschikt om lichtreflecties tegen te gaan. De bladeren van planten en bomen reflecteren ook licht. Daardoor worden kleuren flets in de foto weergegeven.
Een polarisatiefilter gaat die reflectie op bladeren tegen. Het resultaat zijn frisse en sprankelende kleuren. De kleuren in de herfstfoto worden op die manier veel mooier.
De mate van polarisatie is heel erg afhankelijk van de richting van het licht. Het werkt optimaal wanneer het licht onder een hoek van 90 graden gereflecteerd wordt.
Speel met de rotatie van het filter om de kleuren beter te zien, of verander van positie en perspectief als dat mogelijk is. Een witbalans op daglicht (of andere vaste waarde) zetten kan het effect beter zichtbaar maken.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
