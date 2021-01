Landschapsfotografie tip: fixeer je niet op je onderwerp

Je hebt een prachtig onderwerp in een landschap gevonden. Je plaatst het prachtig in beeld, met een mooie compositie, stelt je belichting in, en maakt de foto. Dan kom je thuis en je merkt dat de achtergrond storende elementen heeft. Let daar op als je fotografeert. Fixeer je niet te veel op je onderwerp.



We zijn zo makkelijk gefixeerd op hetgeen we willen fotograferen dat we dingen over het hoofd gaan zien. Dat is heel begrijpelijk, zeker wanneer we overweldigd zijn door de pracht van het landschap. Daardoor bestaat de kans dat we dingen gewoon niet opmerken.



Die dingen zijn storende dingen. Takken die in beeld hangen, bomen die maar half in beeld zijn, dingen in de voorgrond die we over het hoofd zien, of gewoon elementen die we helemaal niet in beeld willen hebben. Door alleen te concentreren op het onderwerp merk je dit soort storende dingen niet op.



De storende dingen in je beeld ga je pas zien wanneer je thuis bent, als je de foto op je computer bekijkt. Soms kun je het nog wegwerken, maar als er iets maar half in beeld is dat eigenlijk helemaal in beeld had moeten zijn, dan is het te laat. Vaak zijn dit dingen die je op een eenvoudige manier had kunnen voorkomen door niet teveel op je onderwerp te letten.