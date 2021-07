Landschapsfotografie tip: Ga ook eens fotograferen in daglicht

Juist licht en schaduw kan overdag fantastisch werken. Een studio fotograaf zou jaloers kunnen zijn op dit soort rim-light (haarlicht).

De Landschapsbijbel, met 101 tips voor luisterrijke landschapsfoto's

Het is niet zo dat je dan niet meer bij zonsopkomst of zonsondergang moet gaan fotograferen omdat iedereen dat doet. Nee, doe het allebei. Zowel in dat goude uurtje van de dag, als tijdens het normale daglicht. Je moet alleen meer letten op een goede beeldopbouw, compositie, en het spel van licht en donker.Deze tip maakt deel uit van het boek De Landschapsbijbel, waarin ik 101 tips geef voor luisterrijke landschapsfoto's. Het boek, vol prachtige foto's, geeft je alle informatie die je nodig hebt om je eigen fantastische landschapsfoto te gaan maken.Heb je De Landschapsbijbel nog niet? Bestel deze dan via de bestelpagina en koop het het boek los, of in met aantrekkelijke korting in combinatie met een lidmaatschap voor Photofacts Academy.