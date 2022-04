Landschapsfotografie tip: Houd rekening met je eigen veiligheid

Deze foto is gemaakt op het Schotse eiland Arran. Het ligt aan de westkust ter hoogte van Glasgow. Je kunt er gemakkelijk komen via een frequente veerdienst vanuit Ardrossan.



Het eiland Arran is niet echt groot met 35 bij 15 kilometer, maar er wordt gezegd dat het eiland alle typen landschappen heeft, die Schotland zo bijzonder maakt: bergen tot 800 meter hoog, glens (dalen) die tussen de bergen door lopen met fotogenieke stroompjes, kusten met heerlijke stranden of rotspartijen, bossen velden.



Bovendien heb je aan alle kanten kleine gezellige dorpjes met pubs met regelmatig live muziek.





Mijn evenwicht verloren

De foto is in Glen Rosa gemaakt. Ik was samen met één van de zeven reisgenoten afgedaald naar de stroom, en was op een rotsblok van twee meter breed en hoog geklommen, met een schuine bovenkant om de foto te maken.Rugzak neernetten, statief opstellen, camera uit de tas halen en op statief zetten, camera instellen, je kunt je voorstellen hoe dat gaat op een dergelijk kleine en schuine plek.Terwijl ik daar zittend mee bezig was, verloor ik mijn evenwicht, en viel achterover met mijn hoofd naar beneden.Het liep gelukkig goed af, maar ik had evengoed met mijn hoofd hard op de rots kunnen vallen. In die houding was het niet gemakkelijk om weer overeind te krabbelen. Toen dat eenmaal gelukt was, prees ik me gelukkig dat ik iemand bij me had.En dat is de tip: als je je begeeft in een gebied zonder veel mensen, en klauterpartijen nodig hebt of anderszins risico's gaat lopen, doe dat dan nooit alleen.Dat lijkt misschien een open deur, maar je hebt in veel omstandigheden al gauw het idee dat het wel los zal lopen. Toch kan je jezelf onverwacht in de problemen werken. Wees daar alert op, en zorg dat er iemand bij je is, of weet waar je bent.