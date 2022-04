Landschapsfotografie tip: Doorgaan bij slecht weer is vaak lonend

Bovenstaande foto is gemaakt circa 25 kilometer ten zuidoosten van Glencoe. Op een schiereiland van het Loch Awe ligt een oud kasteel: Kilchurn Castle. Vanaf de zuidkant is het mooi te fotograferen, met de bergen op de achtergrond.



Om op dat mooie punt te komen, moet je ongeveer vijfhonderd meter lopen door hoog grasveld. Het was onstuimig weer: een striemende harde regen en een straffe wind maakte het onaangenaam om dat stuk te lopen.



Maar mijn fotomaat Sten en ik waren er op gekleed, en als je er dan eenmaal bent, ga je toch. Toen we bij de rand van het meer aankwamen, regende het nog steeds echt hard. Weinig licht, dus fotograferen vanaf statief.



Worstelen om de camera een jasje aan te trekken. En dan ook een aantrekkelijke compositie te kiezen. Ik hield een paraplu horizontaal om geen regen op de camera en lens te laten komen, en maakte mijn eerste foto's.



Na tien minuten ons ding gedaan te hebben, braken we op om nog wat andere foto's te maken. Toen klaarde het ineens op, en kregen we een prachtige regenboog te zien.



We wisten niet hoe snel we alles weer tevoorschijn moesten halen om opnieuw een paar foto's te schieten. Het was de moeite waard geweest om weer en wind te trotseren.



Niet alleen in Schotland kun je rekenen op prachtig licht na zware regenbuien. Dat is overal ter wereld zo.



