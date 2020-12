Landschapsfotografie tip: maak ook verticale landschapsfoto's

Je kent de term landscape stand en portrait stand wel. Het refereert aan de stand van de foto; liggend of staand. De benaming zegt ook waarvoor deze het meest gebruikt wordt. Maar waarom gebruik je de portrait stand niet wat vaker voor je landschappen? Dat kan veel voordelen hebben.



Het is logisch je camera voor een landschapsfoto in de horizontale positie te houden. Zo krijg je zoveel mogelijk van links tot rechts in de foto. Dit is echter niet altijd de beste keuze. In sommige gevallen werkt het beter om je foto in de verticale stand te houden. Misschien wel vaker dan je denkt.



Een horizontaal georiŽnteerde foto levert veel kijkruimte van links naar rechts op. Het kan een wijds gevoel geven, maar het kan ook nadelig werken als je een duidelijk onderwerp in je foto hebt.



Er is dan een risico dat je veel loze ruimte aan beide zijden hebt, die niet meedoen de foto, en buiten een duidelijke compositie vallen.



Maak je graag gebruik van een voorgrond, dan heb je bovendien weinig ruimte in de verticale richting om een mooie vlakverdeling tussen een voorgrond en de achtergrond te maken. De twee objecten, voorgrond en achtergrond, komen erg dicht op elkaar te liggen.