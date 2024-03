Roteer je preview op de computer, niet in de camera

Maak jij wel eens foto's met de camera in een verticale positie? Dan weet je dat het beeld op het LCD-scherm netjes rechtop staat. Bij een horizontale foto is dat schermvullend, maar een verticale foto niet. Stel je camera zo in dat je ook dan het hele scherm gebruikt.



Je camera weet of je een foto in de verticale of horizontale stand maakt. Die informatie wordt ook in de exif data van je foto opgeslagen. Kijk je de foto terug, of op het LCD-scherm, of op je computerscherm, dan staat de foto altijd netjes rechtop.



Voor op de computer is dat perfect, zo wil je de foto ook terug zien. Het computerscherm is waarschijnlijk groot genoeg om de foto goed te bekijken. Een LCD-scherm op je camera is echter niet zo groot, waardoor een foto in de verticale stand erg klein in beeld komt.