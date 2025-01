Rust in een landschap met lange sluitertijden

Een landschap kan op verschillende manieren gefotografeerd worden. Soms kan het landschap er druk uitzien, zeker wanneer je veel water in beeld hebt. Een lange sluitertijd kan dan rust in de foto brengen.



Met name aan zee kunnen de golven en bewegingen van het water voor onrust in een foto zorgen. Er is een enorme hoeveelheid aan details, die overweldigend kan overkomen. Soms wil je dat gevoel in een foto, maar soms ook niet.



Vind je zelf dat die onrust geen fijne uitstraling aan de foto geeft? Probeer dan een lange sluitertijd. Daarmee wordt het mogelijk om de foto rustiger te maken, en in veel gevallen ook nog abstract.