Video: creatieve lange sluitertijden fotografie

Na het tonen en bespreken van lange sluitertijden foto's van zes interessante fotografen geeft Jamie je ook een aantal praktische tips over hoe je lange sluitertijden foto's kunt maken.



De cursus Fotograferen met Lange Sluitertijden

Wil je alles weten over het fotograferen met lange sluitertijden en ND filters? Bekijk dan de cursus ' Fotograferen met Lange Sluitertijden ' op Photofacts Academy. Ontdek alle geheimen over het maken van de mooiste foto's met ND filters.