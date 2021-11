Een dagje naar de Hoge Venen

Sony A7 mark III, 17mm, f/9.0, 8sec, ISO 100, statief

Baraque Michel

Wandelroute

Windmolens

De weg terug naar de parkeerplaats bezorgt me de nodige zweetdruppels. Het klimmen blijkt nog pittiger dan het dalen en ik ben blij als ik de verharde weg weer onder mijn schoenen heb.Het is ondertussen al middag en we rijden naar onze tweede bestemming van de dag, de Baraque Michel, de naam van een herberg en de omliggende hoogveenvlakte in de Belgische Ardennen.Een half uur later maken links en rechts van me de bossen vrij plotseling plaats voor kale vlakten. Het typische landschap trekt meer dagjesmensen. De parkeerplaats staat behoorlijk vol en we moeten tot het einde doorrijden voor een plekje.We kiezen voor de wandelroute aan de overkant van de N68. Na een paar honderd meter gaat het pad over in een soort knuppelbrug, een beproefde oplossing voor drassige veengebieden als deze.Links en rechts van het pad strekken de gele graslandschappen zich uit met hier en daar wat boompartijen of solitaire bomen. Naar die laatste ben ik op zoek.Met mijn telelens lukt het me beter om ze te isoleren omdat de beeldhoek betrekkelijk klein is. Toch ben ik niet echt tevreden over wat ik voor de lens krijg en vervolg ik de route.In de verte ontdek ik een rij prachtige bomen, ik vermoed berken, die echter helaas worden ontsierd door enkele windmolens die daar weer achter staan. Zelfs met 600mm krijg ik er niet een paar zonder windmolens erachter op de foto. Erg jammer.Mijn kompaan is ondertussen al verder gewandeld en hoewel ik geen beter beeld meer verwacht loop ik achter hem aan. Al snel heb ik in de gaten wat er gebeurt.Omdat het pad daalt, de rij berken op een heuvel staan en daar weer achter de windmolens, blijven de berken zichtbaar maar verdwijnen de windmolens naarmate ik afdaal, langzaam achter de horizon. Enthousiast loop ik verder tot de windmolens geheel uit het zicht zijn verdwenen.Met het statief tegen de rand van het knuppelpad aan kies ik voor een niet alledaagse beeldopbouw, veel lucht en weinig landschap in mijn compositie. Onlangs raakte ik hiertoe geÔnspireerd bij het zien van een webinar van Mike Muizenbelt. Omdat het hard waait kies ik voor snelle sluitertijd en derhalve ook een wat hogere ISO.Nu nog even wachten tot het pad trillingvrij is van de wandelaars die me nog passeren en de moeite van het afdalen wordt beloond.