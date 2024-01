Automatiseer je Lightroom Classic imports

Een unieke bestandsnaam instellen voor tijdens het importeren geeft veel mogelijkheden. Je kan er eenvoudig meerdere maken, voor elke soort fotografie eentje.

Fotografeer je portretten en landschappen, dan wil je die foto's niet op een hoop op je harde schijf gooien. Dan is de structuur weg, en zijn je foto's nooit makkelijk terug te vinden. Foto's van portretten wil je op een andere manier importeren dan landschappen.Je kan bijvoorbeeld de landschappen in een folder op je harde schijf zetten, en de portretten in een andere folder. Die kan je dan ook nog verdelen per shoot of per model.