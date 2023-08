Een wit kader met afgeronde hoekjes in Lightroom maken

De cursus Lightroom Classic Ontwikkel Module

Kies je voor de optie verfbedekking in plaats van prioriteit hooglichten, dan kan je zelfs de hoeveelheid op andere waardes zetten. Je kader wordt dan deels transparant met een donkere of lichte rand.Wil je meer creativiteit in je vignet stoppen? Dan kan je het beste de foto overzetten naar Photoshop of Affinity Photo. De mogelijkheden zijn dan vrijwel eindeloos.Heb jij ook een eenvoudige bewerking die tot een snel, onverwacht, of uniek resultaat leidt. Deel het hieronder in de reacties.Met de Lightroom Classic ontwikkel Module heb je een moderne digitale donkere kamer ter beschikking. Je kunt er je foto's in bewerken tot een fantastische eindresultaat.