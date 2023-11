Heeft Vage Lens in Lightroom waarde voor de fotograaf?

Lightroom Classic versie 13 heeft de optie Vage Lens (lensblur) gekregen. Daarmee is het mogelijk om een kleine scherptediepte in je foto te simuleren. Hoeveel nut heeft deze optie, en waarvoor is deze mogelijkheid in Lightroom bestemd?



Met Vage Lens is het mogelijk om een achtergrond in een foto onscherp te maken. De techniek is in feite verbluffend. Met de zogenaamde A.I. engine wordt een dieptemap gemaakt. Daarmee Kan je kiezen wat je scherp wil hebben en wat niet.