Het Perfecte Plaatje; Rembrandt-stijl zelfportret en dieren van onderen

Winnende foto door Kees - f/8, 1/160s, 160 ISO

Thuisopdracht

Werken met dieren is natuurlijk altijd lastig, zeker als je maar beperkt de tijd hebt. In mijn ogen hadden ze best aardige foto's gemaakt, maar de jury was behoorlijk streng bij deze shoot. Er werden dan eigenlijk ook alleen maar lage cijfers uitgedeeld.Komende week kun je weer mee doen met de thuispdracht . Deze week is de opdracht het maken van een perfecte foto met Rembrandtlicht. In de video op het kanaal van Canon krijg je tips over hoe je dit voor elkaar kunt krijgen.