Het Perfecte Plaatje; de finale en opening tentoonstelling

Winnende foto van Linda

f/7.1, 1/100s, 250 ISO

IJsland drieluik

Linda won met haar foto en kreeg zelfs het cijfer 10 van de jury. Het is ook echt een prachtige foto, vind ik.Ze heeft wel wat geluk gehad dat de foto ook goed scherp is. Met een sluitertijd van 1/100s in combinatie met de telezoom die ze gebruikt was de kans best aanwezig geweest op bewegingsonscherpte. Ze had voor wat extra veiligheid beter voor bijvoorbeeld f/4 of 500 ISO kunnen gaan.Linda vertelde mij trouwens dat dit haar favoriete shoot was van het seizoen. De combinatie van het model, de mooie jurk en de gave locatie zorgde hiervoor.Voor de laatste opdracht moesten Linda en Geraldine een serie van drie foto's maken met als thema 'Force of Nature'. Hierbij mochten ze ook de foto gebruiken van het Noorderlicht die ze in de vorige aflevering van het programma al gemaakt hadden.De Canon RF 14-35mm f/4: was het favoriete objectief voor deze opdracht. Alleen die erg geslaagde waterval foto waar Geraldine zelf ook op stond was gemaakt met de RF 70-200mm f/2.8L. Voor de rest werd de 14-35mm gebruikt.