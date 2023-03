Focus op Gelderland start op 2 april

Op zondag 2 april verschijnt de eerste aflevering van een nieuw televisieprogramma over fotografie; Focus op Gelderland. Een soort Gelderse versie van het Perfecte Plaatje, maar dan zonder de BN'ers als fotografen.





Wil jij ook gave foto's maken?

In plaats van bekende Nederlanders zijn het nu een zestal amateurfotografen die de strijdt aangaan. Zijn doen dit onder begeleiding van de professionele fotografen Maurice Jager en Lawrence Mooij . Jochem van Gelder zorgt voor de presentatie van het programma.De twee Gelderse vakfotografen kiezen ieder een team van drie hobbyfotografen naar aanleiding van door hen ingezonden foto's. Iedere vakfotograaf stoomt zijn drie 'leerlingen' klaar voor de finale. Daarin strijden alleen de beste kandidaten, van beide coaches, tegen elkaar voor de eindtitel.De kandidaten en coaches bezoeken onder andere het zandsculpturenfestival, Burgers Zoo, De Veluwse Stoomtrein Maatschappij en de oudste Ún kleinste stad van ons land, Nijmegen en Bronkhorst.Vanaf zondag 2 april dus iedere week te zien op Omroep Gelderland om 17:15. Daarna wordt het die avond nog een aantal keer herhaald en bovendien kun je het ook online terugkijken via Uitzending Gemist Ik ben in elk geval al benieuwd naar het programma.