Het Perfecte Plaatje; de halve finale in IJsland

Vanavond was alweer de op één na laatste aflevering van Het Perfecte Plaatje. In deze halve finale streden de drie overgebleven BN'ers om een plek in de finale. Ze mochten in IJsland een buitenaard landschap vastleggen en IJslandse paarden fotograferen.





Buitenaards landschap

De eerste opdracht in IJsland was het vastleggen van een buitenaards landschap. Dat klinkt niet al te moeilijk in zo'n mooi en bijzonder land voor fotografen.Landschapsfotograaf Bas Meelker is meegegaan op de reis om de kandidaten van tips te voorzien en bovendien was hij ook de gastjury van deze shoot.Wil je zelf ook eens tips ontvangen van Bas, bekijk dan zijn Masterclass Landschapsfotografie op Photofacts Academy.De BN'ers gingen voor deze shoot aan de slag met de Canon EOS R6 . Daarbij hadden ze de beschikking over meerder objectieven. Geraldine koos voor de RF 24-105mm f/4L , een standaard zoom die je veel gevarieerde mogelijkheden geeft.Linda schoot haar buitenaardse landschap met een RF 14-35mm f/4L groothoek en ook Tina koos voor een groothoek, maar dan de Canon EF 16-35mm f/2.8L . Die 16-35mm is een objectief met een EF vatting, maar die is met een adapter probleemloos en zonder kwaliteitsverlies te gebruiken op de RF-vatting.