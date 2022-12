Het Perfecte Plaatje; Kia reclamefoto en Vrijheid drieluik

Winnende foto van Geraldine Kemper

f/4.5, 1/250s, 125 ISO

Vrijheid serie

Geraldine won deze shoot. Niet echt met overtuiging, want de jury was eigenlijk over geen van de foto's echt enthousiast. Bovendien was het verschil tussen de foto's allemaal maar twee tienden van een punt. Met een 6.6 scoorde Geraldine het hoogste, maar de vierde en laatste plek werd gehaald met een 6.De tweede opdracht was het maken van een serie over vrijheid. Er moesten drie foto's gemaakt worden en op minimaal één foto moest de fotograaf zelf ook in beeld staan.Een behoorlijk ruime opdracht waar de BN'ers hun eigen invulling helemaal aan mochten geven. Ze kregen dan ook extra tijd (een week) om het concept uit te denken en 5 uur de tijd voor het maken van de foto's.Jurylid Cynthia Boll was voor deze opdracht de expert die de kandidaten ook van tips voorzag. Voor deze opdracht gingen ze met de Canon EOS R6 aan de slag voorzien van RF 24-105mm f/4L IS objectief. Ze konden ook nog voor een 70-200mm of 50mm kiezen, maar alles is met de 24-105mm geschoten.