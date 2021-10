12 tips voor sfeervolle herfstfotografie

Ik vind het leuk om te experimenteren en neem als er nog plek over is een lensball of ledlichtjes mee. Ook slim: een thermosfles thee of koffie, iets te eten en een opvouwbaar matje voor de kou en vocht.





3. Zonneharpen

4. Reflecties

5. Polarisatiefilter

6. Personen

Ik houd de weersvoorspellingen in de gaten en let vooral op koude nachten voorafgegaan door een relatief warme dag. Weinig wind en een hoge lucht luchtvochtigheid. Dit geeft goede kans op dauw en mist.Wanneer dan omstreeks 9 a 10 uur het zonnetje doorbreekt en je loopt richting de zon (tegenlicht), let dan vooral op het ontstaan van zonneharpen. Dit is een fantastisch schouwspel waarvan je sfeervolle foto's kunt maken!Wanneer het geregend heeft en er waterplassen in het bos zijn ontstaan, probeer deze dan eens mee te nemen in je compositie. Door je camera laag bij de grond te houden, net boven het water, krijg je reflecties en spiegelingen in beeld. Dit geeft iets extra's aan je beeld, een extra dimensie. Let wel op de stand van de zon, deze moet zich voor je bevinden. Probeer modder en dergelijke zoveel mogelijk buiten beeld te laten.Alternatief: geen waterplassen op de juiste plek? Gebruik dan eens een perspex plaat, je telefoonscherm of een prisma om zelf reflecties te creŽren.Dit is een standaard accessoire in mijn fototas. Het effect is met geen enkele nabewerking te evenaren. Meestal gebruikt om de wolken in de lucht mooi af te laten tekenen, maar in de herfst juist om de kleuren te intensiveren en de reflecties van de bladeren te verminderen.Dit filter zorgt ervoor dat je belichtingstijd langer wordt, dus eventueel statief gebruiken of ISO verhogen om ongewilde bewegingsonscherpte te voorkomen.Zoek een mooie laan met bomen en wacht tot er wandelaars of fietsers voorbij komen. Dit geeft diepte en dynamiek aan je beeld. Leuk als silhouet of in beweging.Visuele storytelling is helemaal in. Het gebruik van een groot diafragma (bijvoorbeeld f/4) zorgt ervoor dat de blik van de kijker naar de wandelaar getrokken en de voorgrond veel zachter.