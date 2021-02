Een teleobjectief is niet alleen voor vogels

Voor dit laatste deel van mijn blogserie over mijn ervaringen met het Sony 200-600 teleobjectief bekijk ik nogmaals in Lightroom mijn 4 en 5-sterren foto's die ik in de afgelopen weken ermee heb gemaakt.



Op ongeveer 3 van de 4 foto's zijn vogels het onderwerp. Het overige kwart kent diverse onderwerpen, andere dieren, landschappen en zelfs een beetje macro.



Enkele van die beelden laat ik jullie in dit blog zien.

Hoe en waarom zijn ze genomen met de 200-600?





Galloway

Op loopafstand van mijn huis ligt de Isabellagriend. Een mooi stukje natuur gelegen tussen de Maas en de Oolderplas. In het gebied grazen Galloway runderen en er loopt een kleine kudde Konikpaarden.Ik kom er met enige regelmaat en nam tot voor kort steeds mijn 70-200mm mee om deze dieren en vogels te fotograferen.Enkele maanden geleden durfde ik het aan om een herkauwend Galloway rund stapje voor stapje te naderen totdat ik met 200mm zijn kop aardig beeldvullend in de zoeker zag.Mooie foto maar op m'n gemak voelde ik me niet. En toen het dier aanstalten maakte om te gaan staan was deze vogel snel gevlogen.Met de Sony 200-600mm op proef besluit ik het nogmaals de markante kop van een Galloway op de foto te zetten. Ditmaal verspert een ruige kop mij de doorgang. Het rund zit vol met klitten, staat midden op het pad en houdt mij scherp in het oog.Toch voelt de afstand die ik nu kan aanhouden met 600mm redelijk veilig. Maar niet veilig genoeg om mijn statief te gaan gebruiken dus wordt het handwerk.Gelukkig blijft het dier stil staan en kom ik goed weg met een sluitertijd van 1/100 seconde. Ik verzuim bovendien het diafragma iets te knijpen voor wat meer scherptediepte.Blijkbaar is van spanning toch nog sprake. Eenmaal thuis achter de PC blijkt de kop toch van neus tot ogen scherp al is het op het randje.