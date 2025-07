Afstellen van een schommelkop

Een schommelkop, bedoeld voor grote zwarte teleobjectieven.

Om een schommelkop optimaal te gebruiken moet het op de juiste manier afgesteld worden. Simpelweg de camera met objectief plaatsen is mogelijk, maar niet ideaal. In principe is de naam schommelkop fout gekozen, want schommelen is wat je niet wilt hebben.Een goed afgestelde schommelkop houdt de camera in elke gewenste positie zonder dat je iets hoeft vast te houden of vast te zetten. Draai de camera naar links of rechts, naar boven of onder, en laat de camera los. De setup moet dan zo blijven staan.