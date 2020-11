Geïnspireerd door de documentaire The World of Lars van de Goor

Lastig

Ik vind het fotograferen van bomen best lastig. Hoe leg ik nou de mooie boom die ik zie ook mooi vast op de foto? Wat maakt eigenlijk dat ik de boom mooi vind?De vorm en kleuren van de stam en de takken, de kleur(en) van de bladeren, de grootsheid, de kaalheid, de details, de omgeving, de beweging in de wind?Wellicht is het een combi van meerdere factoren die een rol spelen waardoor je gegrepen wordt door schoonheid. Welke combi ook daarvoor verantwoordelijk is, het licht van dat moment speelt in elk geval een bepalende rol.Als het licht niet 'klopt' is het maar de vraag of ik de (latent aanwezige) schoonheid opmerk.Tijdens het bekijken van 'The World of Lars van de Goor' komen enkele meer en minder geslaagde foto's van bomen die ik tot nu heb gemaakt, bij me op.Wat zou ik met de nieuwe inspiratie die ik opdoe met het zien van Lars' resultaten en zijn manier van werken nu anders doen? Is het de moeite waard om die bomen of bomengroep nog eens op te zoeken?Het positieve antwoord laat niet lang op zich wachten. Ik weet al waar ik zeker nog naar terugga en vermoedelijk wel vaker!De boom die ik in gedachten heb staat op de Beegderheide. Dit unieke stuk natuur ligt aan de rand van het Maasdal, ten noorden van (hoe kan het ook anders) het dorp Beegden.Het is een gebied met een grote afwisseling aan open heideterreinen, loof- en naaldbos, een zandverstuiving en diverse vennen. Een van mijn favoriete gebieden om te fotograferen.Voor ik op pad ga duik ik in mijn archief voor mijn eerste foto's van die boom, een vliegden. Ik heb die vorig jaar in augustus gemaakt.Ik weet het nog. Behoorlijk vroeg op om op tijd voor de zonsopgang aanwezig te zijn. Mist was voorspeld evenals een zichtbare zon. Kortom, prima weersomstandigheden voor mooi licht en mistvlagen.Ter plekke bepaal ik, terwijl het lichter wordt, twee standpunten voor interessante composities.Voor de eerste reeks opnamen kies ik een standpunt op afstand van het ven, waar de vliegden achter staat. Ik zoom uit tot 33mm groothoek. Een tweede markante boom links komt zo in beeld evenals de paarse heide.Nadeel van dit standpunt is dat de onderste hangende tak van de boom met dubbele stam niet geheel vrijkomt van de achtergrond. Iets wat ik ter plekke niet opmerk maar pas achter de computer constateer.Bij een lager standpunt zal waarschijnlijk het ven uit beeld verdwijnen. Ik moet dus terug voor een beter standpunt.