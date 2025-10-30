Word lid met korting + gratis het boek de Photoshopbijbel - 90 euro voordeel! Word nu lid!
Rob Dijkstra

Natuurfotografie tip: Maak een timelapse met je telefoon

donderdag 30 oktober 2025, 15:30

Wanneer je een timelapse wilt maken, kun je vaak simpelweg de intervalinstelling op je fotocamera gebruiken. Het nadeel hiervan is dat de camera gedurende langere tijd actief is, terwijl jij moet blijven wachten.

Tip 10 proshot

Met de app ProShot maak je eenvoudig een timelapse

Een mooie oplossing is om je telefoon te gebruiken voor het maken van de timelapse. Op deze manier kun je de opname laten draaien, terwijl je met je fotocamera andere onderwerpen vastlegt.

Om de kwaliteit en flexibiliteit te vergroten kun je de app ProShot gebruiken. Deze app biedt geavanceerde timelapse mogelijkheden, zoals volledige handmatige controle over belichting en intervalinstellingen, wat cruciaal is voor het verkrijgen van de gewenste resultaten bij timelapse-fotografie.

Door ProShot te gebruiken, kun je timelapses efficiënter en met grotere creatieve vrijheid vastleggen.

Rob Dijkstra

Over de auteur

Rob is fotograaf, filmer en natuurgids. Onder de naam WILDvanNATUUR organiseert hij een groot aantal excursies en workshops voor hobbyfotografen en natuurliefhebbers in het gebied tussen Zuid-Duitsland, Denemarken en de Franse noordkust, op maximaal een dag autorijden.

