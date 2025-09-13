Natuurfotografie tip: Neem eten en drinken mee voor onderweg



Vertrouw niet op horeca: in natuurgebieden is die vaak afwezig of gesloten. Zorg daarom voor een basispakket om zelfvoorzienend te zijn.



Een stevig ontbijt geeft een goede start. Neem vezelrijke, voedzame repen mee en wat vruchtensuiker om energiedipjes op te vangen. Voldoende water drinken voorkomt vermoeidheid, concentratieverlies en hoofdpijn, vooral bij warm weer of inspannende wandelingen.



Drink voor vertrek een liter water om minder mee te hoeven dragen. Een extra liter in een lekvrije drinkfles, bij voorkeur aan de buitenkant van je tas, is vaak voldoende. Regelmatig drinken en eten houdt je scherp en energiek tijdens het fotograferen.





