Natuurfotografie tip: Neem eten en drinken mee voor onderweg

Meer: Natuurfotografie
Natuurfotografie tip: Neem eten en drinken mee voor onderwegzaterdag 13 september 2025, 14:41 door Rob Dijkstra | 43x gelezen | 0 reacties
De beste foto's ontstaan wanneer jij je comfortabel voelt. Een goede conditie, geschikte kleding en de juiste apparatuur helpen daarbij, maar ook eten en drinken zijn essentieel, vooral tijdens een lange dag in de natuur.
Vertrouw niet op horeca: in natuurgebieden is die vaak afwezig of gesloten. Zorg daarom voor een basispakket om zelfvoorzienend te zijn.
Een stevig ontbijt geeft een goede start. Neem vezelrijke, voedzame repen mee en wat vruchtensuiker om energiedipjes op te vangen. Voldoende water drinken voorkomt vermoeidheid, concentratieverlies en hoofdpijn, vooral bij warm weer of inspannende wandelingen.
Drink voor vertrek een liter water om minder mee te hoeven dragen. Een extra liter in een lekvrije drinkfles, bij voorkeur aan de buitenkant van je tas, is vaak voldoende. Regelmatig drinken en eten houdt je scherp en energiek tijdens het fotograferen.
Deze tip om betere natuurfoto's te maken is één van de 101 tips uit de Natuurfotobijbel. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan de Natuurfotobijbel.
» Bestel De Natuurfotobijbel
Over de auteur
Rob is fotograaf, filmer en natuurgids. Onder de naam WILDvanNATUUR organiseert hij een groot aantal excursies en workshops voor hobbyfotografen en natuurliefhebbers in het gebied tussen Zuid-Duitsland, Denemarken en de Franse noordkust, op maximaal een dag autorijden.
