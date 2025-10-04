Photofacts Academy

Natuurfotografie tip: Neem bergwandelstokken mee bij lastig terrein

zaterdag 4 oktober 2025, 14:07 door | 53x gelezen | 0 reacties

Ga je van de paden af voor je natuurfoto's? Dan is het gebruiken van bergwandelstokken een aanrader. Ook als je gewoon in Nederland de natuur in trekt voor jouw natuurfotografie.

Bergwandelstokken mee

Zwitserland - f/8, 1/100s, 200 ISO @ 35mm

Ervaring met bergwandelen komt goed van pas in Nederland, vooral in gebieden waar je van de paden af mag, zoals de Amsterdamse Waterleidingduinen, delen van de Gelderse Poort en zandverstuivingen. Hier kunnen steile, modderige of zanderige paden een flinke uitdaging vormen. Denk ook aan de Ardennen en de Eifel, waar de paden lang en steil kunnen zijn.

Naast goede wandelschoenen met grip, is ervaring essentieel. Mis je die ervaring, dan kunnen bergwandelstokken je helpen. Ze ondersteunen je evenwicht en verlichten de belasting van je rug, vooral wanneer je zwaardere apparatuur meeneemt. Ze zijn licht en vaak inklapbaar, dus makkelijk mee te nemen. Oefening is ook hier belangrijk.

En als je rustig wilt rondkijken door je warmtecamera of verrekijker, stop dan even. Lopen en tegelijkertijd rondkijken vergroot het risico op vallen of uitglijden.


Rob Dijkstra

Over de auteur

Rob is fotograaf, filmer en natuurgids. Onder de naam WILDvanNATUUR organiseert hij een groot aantal excursies en workshops voor hobbyfotografen en natuurliefhebbers in het gebied tussen Zuid-Duitsland, Denemarken en de Franse noordkust, op maximaal een dag autorijden.

