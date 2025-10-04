Natuurfotografie tip: Neem bergwandelstokken mee bij lastig terrein

Meer: Natuurfotografie
Natuurfotografie tip: Neem bergwandelstokken mee bij lastig terreinzaterdag 4 oktober 2025, 14:07 door Rob Dijkstra | 53x gelezen | 0 reacties
Ga je van de paden af voor je natuurfoto's? Dan is het gebruiken van bergwandelstokken een aanrader. Ook als je gewoon in Nederland de natuur in trekt voor jouw natuurfotografie.
Ervaring met bergwandelen komt goed van pas in Nederland, vooral in gebieden waar je van de paden af mag, zoals de Amsterdamse Waterleidingduinen, delen van de Gelderse Poort en zandverstuivingen. Hier kunnen steile, modderige of zanderige paden een flinke uitdaging vormen. Denk ook aan de Ardennen en de Eifel, waar de paden lang en steil kunnen zijn.
Naast goede wandelschoenen met grip, is ervaring essentieel. Mis je die ervaring, dan kunnen bergwandelstokken je helpen. Ze ondersteunen je evenwicht en verlichten de belasting van je rug, vooral wanneer je zwaardere apparatuur meeneemt. Ze zijn licht en vaak inklapbaar, dus makkelijk mee te nemen. Oefening is ook hier belangrijk.
En als je rustig wilt rondkijken door je warmtecamera of verrekijker, stop dan even. Lopen en tegelijkertijd rondkijken vergroot het risico op vallen of uitglijden.
Deze tip om betere natuurfoto's te maken is één van de 101 tips uit de Natuurfotobijbel. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan de Natuurfotobijbel.
» Bestel De Natuurfotobijbel
Over de auteur
Rob is fotograaf, filmer en natuurgids. Onder de naam WILDvanNATUUR organiseert hij een groot aantal excursies en workshops voor hobbyfotografen en natuurliefhebbers in het gebied tussen Zuid-Duitsland, Denemarken en de Franse noordkust, op maximaal een dag autorijden.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 10 oktober 2025
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Belichten als de Oude Meesters
zaterdag 11 oktober 2025
Studio FD, Emmeloord
nog 8 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 22 oktober 2025
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 2 plaatsen
Ook interessant
-
Maak je wildlife foto's laag bij de grond
door Elja Trum
-
Natuurfotografie tip: Neem eten en drinken mee voor onderweg
door Rob Dijkstra
-
Natuurfotografie tip: Keer vaker terug naar hetzelfde gebied
door Rob Dijkstra
-
Natuurfotografie tip: Let op de zonrichting bij aankomst
door Rob Dijkstra
-
Natuurfotografie tip: Kies de juiste Alpenregio voor je shoot
door Rob Dijkstra
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
41.385 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.