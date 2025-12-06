Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Natuurfotografie

Rob Dijkstra

Natuurfotografie tip: Bereid je voor op kou en zon op hoogte

zaterdag 6 december 2025, 22:44 door | 49x gelezen | 0 reacties

Wilde bergbeekjes, watervallen, bloemrijke alpenweiden en indrukwekkende bergtoppen maken de bergen onweerstaanbaar voor natuurfotografen. Maar het terrein brengt ook uitdagingen met zich mee.

Madeira

Madeira - f/16, 1/50s, 200 ISO @24mm

Beperk je uitrusting tot het hoogstnodige, aangezien de fysieke inspanning groter is dan in vlakke gebieden.

Houd rekening met de lapse rate: per 1.000 meter stijging daalt de temperatuur gemiddeld met 6,5 graden Celsius. Na een kabelbaanrit van 500 hoogtemeter kan het dus flink frisser zijn. De wind versnelt afkoeling, waardoor de gevoelstemperatuur tot 15 graden lager kan liggen.

Tegelijkertijd is de zonkracht op hoogte veel sterker, wat de kans op verbranding vergroot. Draag bedekkende kleding (lange broek, shirt met lange mouwen) en gebruik zonnebrandcrème (factor 30 of 50). Breng deze om de twee uur opnieuw aan om je huid optimaal te beschermen.


Deze tip om betere natuurfoto's te maken is één van de 101 tips uit de Natuurfotobijbel. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan de Natuurfotobijbel.

» Bestel De Natuurfotobijbel
Rob Dijkstra

Over de auteur

Rob is fotograaf, filmer en natuurgids. Onder de naam WILDvanNATUUR organiseert hij een groot aantal excursies en workshops voor hobbyfotografen en natuurliefhebbers in het gebied tussen Zuid-Duitsland, Denemarken en de Franse noordkust, op maximaal een dag autorijden.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 12 december 2025

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 2 plaatsen

Bekijk workshop
Masterclass Naaktfotografie

Masterclass Naaktfotografie

woensdag 14 januari 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 21 januari 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 6 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Natuurfotografie
home
Creatieve Technieken met Bart Siebelink
Van Beeld naar Kunst met Micky Hoogendijk

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

40.788 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord