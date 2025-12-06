Natuurfotografie tip: Bereid je voor op kou en zon op hoogte

Meer: Natuurfotografie
Natuurfotografie tip: Bereid je voor op kou en zon op hoogtezaterdag 6 december 2025, 22:44 door Rob Dijkstra | 49x gelezen | 0 reacties
Wilde bergbeekjes, watervallen, bloemrijke alpenweiden en indrukwekkende bergtoppen maken de bergen onweerstaanbaar voor natuurfotografen. Maar het terrein brengt ook uitdagingen met zich mee.
Beperk je uitrusting tot het hoogstnodige, aangezien de fysieke inspanning groter is dan in vlakke gebieden.
Houd rekening met de lapse rate: per 1.000 meter stijging daalt de temperatuur gemiddeld met 6,5 graden Celsius. Na een kabelbaanrit van 500 hoogtemeter kan het dus flink frisser zijn. De wind versnelt afkoeling, waardoor de gevoelstemperatuur tot 15 graden lager kan liggen.
Tegelijkertijd is de zonkracht op hoogte veel sterker, wat de kans op verbranding vergroot. Draag bedekkende kleding (lange broek, shirt met lange mouwen) en gebruik zonnebrandcrème (factor 30 of 50). Breng deze om de twee uur opnieuw aan om je huid optimaal te beschermen.
Over de auteur
Rob is fotograaf, filmer en natuurgids. Onder de naam WILDvanNATUUR organiseert hij een groot aantal excursies en workshops voor hobbyfotografen en natuurliefhebbers in het gebied tussen Zuid-Duitsland, Denemarken en de Franse noordkust, op maximaal een dag autorijden.
