Natuurfotografie tip: Bescherm je camera tegen oververhitting

Meer: Natuurfotografie
Natuurfotografie tip: Bescherm je camera tegen oververhittingdonderdag 16 juli 2026, 14:41 door Rob Dijkstra | 98x gelezen | 0 reacties
Fotograferen in extreme hitte brengt risico’s met zich mee voor je camera en accessoires. Vermijd direct zonlicht: laat je camera niet in de volle zon liggen. Gebruik een schaduwrijke plek of bedek je apparatuur met een lichte doek tijdens vervoer.
Bescherm je accu’s: hitte kan batterijen beschadigen. Bewaar reserve-accu's in een koele tas, maar niet in direct contact met koelmiddelen. Pas op voor oververhitting: lange opnames of 4K-video kunnen je camera snel laten opwarmen. Schakel deze zoveel mogelijk uit om af te koelen.
Als je wandelingen maakt in de hitte plaats je camera dan steeds zoveel mogelijk in de tas. Kies een tas in een lichte kleur. Vermijd afgesloten plastic zakken die vocht vasthouden en oververhitting kunnen verergeren.
Met deze voorzorgsmaatregelen kun je zonder zorgen fotograferen in warme omstandigheden!
Deze tip om betere natuurfoto's te maken is één van de 101 tips uit de Natuurfotobijbel. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan de Natuurfotobijbel.
» Bestel De Natuurfotobijbel
Over de auteur
Rob is fotograaf, filmer en natuurgids. Onder de naam WILDvanNATUUR organiseert hij een groot aantal excursies en workshops voor hobbyfotografen en natuurliefhebbers in het gebied tussen Zuid-Duitsland, Denemarken en de Franse noordkust, op maximaal een dag autorijden.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 14 augustus 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
woensdag 23 september 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Flitsen op Locatie
donderdag 8 oktober 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 8 plaatsen
Ook interessant
-
Portretfotografie tip: Gooi je model in het water
door Elja Trum
-
Straatfotografie tip: Fotografeer de harde schaduwen van de zomer
door Michiel Heijmans
-
Portretshoot ideeën: verkoeling zoeken met water
door Elja Trum
-
Externe koeling voor het Canon EOS R5 hitteprobleem
door Nando Harmsen
-
5 fotografietips voor warme dagen
door Elja Trum
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
39.496 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.