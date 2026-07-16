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Meer: Natuurfotografie

Rob Dijkstra

Natuurfotografie tip: Bescherm je camera tegen oververhitting

donderdag 16 juli 2026, 14:41 door | 98x gelezen | 0 reacties

Fotograferen in extreme hitte brengt risico’s met zich mee voor je camera en accessoires. Vermijd direct zonlicht: laat je camera niet in de volle zon liggen. Gebruik een schaduwrijke plek of bedek je apparatuur met een lichte doek tijdens vervoer.

Tip extreme hitte

Kootwijkerzand - f/10, 1/125s, 125 ISO @ 14mm

Bescherm je accu’s: hitte kan batterijen beschadigen. Bewaar reserve-accu's in een koele tas, maar niet in direct contact met koelmiddelen. Pas op voor oververhitting: lange opnames of 4K-video kunnen je camera snel laten opwarmen. Schakel deze zoveel mogelijk uit om af te koelen.

Als je wandelingen maakt in de hitte plaats je camera dan steeds zoveel mogelijk in de tas. Kies een tas in een lichte kleur. Vermijd afgesloten plastic zakken die vocht vasthouden en oververhitting kunnen verergeren.

Met deze voorzorgsmaatregelen kun je zonder zorgen fotograferen in warme omstandigheden!


Deze tip om betere natuurfoto's te maken is één van de 101 tips uit de Natuurfotobijbel. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan de Natuurfotobijbel.

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Rob Dijkstra

Over de auteur

Rob is fotograaf, filmer en natuurgids. Onder de naam WILDvanNATUUR organiseert hij een groot aantal excursies en workshops voor hobbyfotografen en natuurliefhebbers in het gebied tussen Zuid-Duitsland, Denemarken en de Franse noordkust, op maximaal een dag autorijden.

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Elja Trum

Elja Trum

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